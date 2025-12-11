トランプ政権がアメリカを訪れる観光客に対し、「過去5年間のソーシャルメディアでの活動履歴の開示」を求めることを計画していることが明らかになりました。Federal Register :: Agency Information Collection Activities; Revision; Arrival and Departure Record (Form I-94) and Electronic System for Travel Authorization (ESTA)https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/10/2025-22461/agency-information-coll