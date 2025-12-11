【新華社北京12月11日】フランス水道・廃棄物処理大手スエズのグザビエ・ジール最高経営責任者（CEO）はこのほど、新華社のインタビューに応じ、中国の江蘇省と山東省の協力パートナーとの間で新たな協力に関する二つの協定を締結したことを明かした。これは中国市場の深耕継続に向けた固いコミットメントの裏付けだとし、「中国で日増しに強まる環境保全の理念が長期投資の実施を後押ししている」と語った。ジール氏によると