モデルの梨花（52）が、フランス・パリを旅行中の14歳長男の姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】梨花の長男や6歳年下夫との2ショット2010年1月に6歳年下の一般男性と結婚し、14歳の長男を育てている梨花。Instagramでは、長男の肩に腕を回す仲睦まじい親子ショットや、家族で温泉旅行を楽しむ姿なども公開してきた。2024年11月の更新では、夫とカフェデートを楽しむレアな2ショットを披露。「旦那様、初めて拝見しました