【ワシントン＝淵上隆悠】ロイター通信は１０日、米国のトランプ政権が国際刑事裁判所（ＩＣＣ）に対し、トランプ大統領を捜査の対象にしないことを確約するよう求めたと報じた。拒否すればＩＣＣに対する制裁をさらに強化すると脅したという。米政府関係者の話だとしている。報道によると、関係者はトランプ氏が訴追される可能性がある具体的な事件は挙げずに、２０２９年の退任後に「ＩＣＣがトランプ氏を標的にするとの『公