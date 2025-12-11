今年度補正予算案をめぐる11日の衆院予算委員会の審議の中で、政府の物価高対策の柱である重点支援地方交付金の使途のあいまいさや使用期限などをめぐって、立憲民主党議員が黄川田地方創生相を追及し、高市首相が助け船を出す場面があった。立憲の井坂議員は、政府の補正予算案について「国民向け、とりわけ中低所得者向けの支援が少なすぎる。物価高に苦しむ中低所得者向けの支援をもっと増やすべきではないか」と訴えた。その上