モデルでタレントの藤田ニコルさん（27）が11日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを発表しました。藤田さんは、2023年8月に俳優の稲葉友さん（32）と結婚したことを報告していました。2人は、連名で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」とコメント。出産については、春頃を予定しているということです。【