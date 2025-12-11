瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎからは前線や湿った空気の影響で雲が広がり、夕方からは雨の降るところがあるでしょう。岡山県では雷を伴うおそれがあります。日中の最高気温は岡山で16度、津山で14度、高松で17度の見込みです。10日よりも気温が高くなるでしょう。 12日は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りの予想です。岡山県北部では昼前まで雪や雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は