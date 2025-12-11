イメージビジョン株式会社は、Vマウントバッテリーをカメラケージなどに取り付けられるようにするFALCAMブランドのプレートを12月10日（水）に発売した。 「F22 クイックリリース 回転式Vマウントプレート（5301）」は、FALCAMのF22システムに、業務用カメラで広く採用されているVマウントバッテリーを装着するためのもの。VマウントとF22の2つのクイックリリースを備えてお