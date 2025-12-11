鶴岡市によると、9日に山形県鶴岡市友江町の住宅で、市民が飼っていたイヌが嚙まれ、死んでいるのが見つかった。市は現場の状況からクマによる被害と断定した。イヌは腹の部分をひと噛みされていたという。 こうした事態を受け、市はイヌやネコを飼う人に対し、屋内飼育にするか、夜間だけでも玄関に入れるなどの対応をとるよう呼びかけている。 またドッグフードなどのエサや、食べ終わったあとの容器に残った臭い