韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノスが12月10日、アジアクォーター制度を通じて日本人投手の戸田懐生（とだ・なつき／登録名：トダ）を獲得した。【写真】「なぜ追い出された？」韓国がオコエ巨人退団に驚いたワケ戸田は愛知県出身の25歳、身長170cm・体重75kgの体格を持つ右腕投手だ。最速150kmのストレートをはじめ、ツーシーム、フォーク、スライダー、カーブ、カットボールまで多様な球種を安定した制球力で操ることが強みだ。