セルティックの日本代表MF旗手怜央は今季、批判を浴びることが少なくなかった。だが、ブレンダン・ロジャーズが辞任し、マーティン・オニール暫定監督になってから、調子を取り戻してきている。ただ、あくまで代理だったオニールに代わり、クラブはウィルフリード・ナンシー監督を新たに招聘。ハーツとの首位攻防戦となった12月７日の初陣で、新体制は１−２と黒星を喫した。レジェンドOBのジャッキー・マクマナラは、この試