オーストラリア勢の日本人10番が、韓国で眩い輝きを放った。12月10日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第６節で、メルボルン・シティがFCソウルと敵地で対戦。１−１で引き分けた。韓国勢相手に勝点１をもたらしたのが、金森健志だ。元イングランド代表のジェシー・リンガードに先制点を許し、０−１で迎えた74分だった。直前に投入されていた金森は、ペナルティエリア手前で利き