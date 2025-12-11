イタリア・セリエAのペルージャでプレーするバレーボール男子日本代表の石川祐希が12月11日に30歳の誕生日を迎えた。ペルージャはお祝いコメントとともに石川の動画をアップ。「また面白いことやらされてる笑」「愛されてますなぁ」「蝶ネクタイ可愛い」などファンから喜びと祝福の声が上がっている。 ■多言語でお祝いの声が殺到 ペルージャの公式SNSは「30代へようこそ」とのお祝いコメン