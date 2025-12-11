Ê¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ç½¸ÇÛ¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¸µ½¾¶È°÷¤¬¡¢Àè·î14Æü¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÇÛÃ£Ãæ¤Ë¡¢ÇÛÃ£Àè¤ÎµÒ¤ËÊú¤­¤Ä¤­¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥­¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î17Æü¡¢Í¹ÊØ¶É¤ËÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇÛÃ£Àè¤Î½»½ê¤«¤é¸µ½¾¶È°÷¤òÆÃÄê¤·Ê¹¤­¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸µ½¾¶È°÷¤Ï¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢¡ÖËâ¤¬º¹¤·¤¿¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿