10日に行われたサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグの第6戦のサンフレッチェ広島と上海申花（中国）の試合後の一幕が注目を集めている。広島市のエディオンピースウイング広島で行われたこの試合は、広島が1-0で勝利した。現地で観戦したある中国人サポーターは、試合後に上海申花の選手らがスタンドのファンにあいさつに訪れた際の様子を撮影した動画を中国のSNS・小紅書（RED）に投稿した