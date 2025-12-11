10日、小学生の女子児童に裸の写真を撮影させ、自らに送信させるなどして、児童ポルノを製造した疑いで、神戸市内の中学校教諭の男が逮捕されました。児童買春・児童ポルノ法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市北区の中学校教諭・寺元優一郎容疑者（38）です。警察によりますと、寺元容疑者は今年4月、SNSを通じて知り合った小学6年の女子児童（当時11歳）に、裸を撮影させ、その画像データを送信させてスマートフォンに保存し、