中米両軍は12月10日、アーカイブ協力業務に関するリモート会議を開催しました。双方は両軍の記録文書についての協力で意見を交換し、2026年の協力計画で基本合意しました。中国側は引き続き人道主義の精神に基づき、抗日戦争以来の中国で行方不明になった米軍軍人の遺骨探しに協力します。（提供/CRI）