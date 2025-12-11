滋賀県警は10日、大津市内の自宅の庭に氏名など不詳の2人の遺体を遺棄したとして、50歳の無職の男を逮捕したと発表しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大津市稲津の無職・端野和也容疑者（50）です。警察によりますと、端野容疑者は10日午後7時半ごろまでに、自宅の庭に年齢や性別が分からない2人の遺体を遺棄した疑いが持たれています。2日に大津市役所から「高齢夫婦の安否が確認出来ない」という趣旨の相談が警察にあり