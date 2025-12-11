カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選の女子プレーオフ第1戦が10日（日本時間11日）、カナダ・ケロウナで行われ、1次リーグを2位で通過した日本代表のフォルティウスが1位ノルウェーを6―5で破り、悲願のミラノ・コルティナ冬季五輪出場権を獲得した。日本女子はカーリングが正式競技となった98年長野大会から8大会連続出場となった。飛び込んできたニュースにインターネット上には「本当に長い期間耐え抜いたこの