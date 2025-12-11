漫画『令和のダラさん』（KADOKAWA）がテレビアニメ化されることが決定した。2026年に放送され、特報映像、ティザービジュアルが公開された。【動画】公開された『令和のダラさん』アニメ映像メインスタッフ陣は監督に「魔法少女にあこがれて」の鈴木理人、キャラクターデザインは「この素晴らしき世界に祝福を！シリーズ」の菊田幸一、アニメーション制作は「魔法少女にあこがれて」を手掛けた旭プロダクションが担当する。■