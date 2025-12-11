学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」の寺坂ユミが、最新シングル「カオスなムーブでラブリのバグ！？」の12月2日リリースに合わせて、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。7人の中で最も肌面積の多い“水着パート”を任された今回のMV。その舞台裏を語ってくれた。（「推し面」取材班）ゲームソフト「CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD Double Pack」の主題歌にも起用された今作は、寺坂にとって“原