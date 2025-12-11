福島県警本部福島県警は11日、勤務する同県猪苗代町立猪苗代中の男子トイレに盗撮目的で入ったとして、建造物侵入の疑いで、同県郡山市の教諭大内真志容疑者（28）を逮捕した。「小型カメラを取り付けるためだった」と容疑を認めている。県警によると、別の教職員がカメラ1台が設置されているのを見つけた。逮捕容疑は9日午後3時55分ごろ、正当な理由がないのに男子トイレに侵入した疑い。