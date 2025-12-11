これまで安価な家計の味方とされてきた鶏むね肉の価格高騰が止まらない。農水省によると、卸売価格は過去最高を更新し、もも肉との割安な差が薄れた。年末に向けさらなる値上がりが予想される中、専門家はお得に購入する狙い目の「曜日」があると指摘する。“割安”だった鶏むね肉が高騰外はカリッ、中はジュワ〜。子供から大人まで幅広く愛される「鶏のからあげ」。東京都・大田区のJR大森駅近くにある「中津からあげ専門店吉吾