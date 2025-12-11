◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）世界のトップ16が出場するWTTファイナルズ香港が開幕し、男子シングルス1回戦の4試合を行われました。1回戦に登場した世界ランキング8位・日本の松島輝空選手はいきなり世界ランキング1位の王楚欽選手と対戦。先に2ゲーム連取するなどゲームカウント3-1とあと一歩まで迫りましたが、そこから3ゲーム奪われ惜しくも撃破とはなりませんでした。11日には反対ブロックの1回戦が行われ、世