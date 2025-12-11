マジア東京は12月6日、オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」と焼き菓子専門店「Sweets Terrace」を、大宮アルシェ3階に同時オープンした。アサイーボウル4種同社は、パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』を運営している。今回オープンする2店舗は、「幸せのパンケーキ大宮店」の隣に位置している。オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」では、「オリジナルアサイーボウル」「パリパリチョコナッツ」「トロピ