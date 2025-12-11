Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。せっかく備えたなら、非常時だけじゃもったいない。「Solarich（ソラリッチ）」は、日常使いを前提に設計されたユニークなポタ電。利用やソーラー発電でポイントが貯まるため、うまく活用すれば節電しながらおトクになるのが特長です。おトクな先行セール