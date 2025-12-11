楽久屋は11月30日、「YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)」を、埼玉県羽生市のイオンモール羽生内「noNIWA(ノニワ)」エリアにグランドオープンした。YUBUNE SAUNA PARK(ユブネ サウナパーク)外観同施設は、銭湯、スーパー銭湯、サウナ施設、アウトドアサウナの魅力を融合させた"ニュータイプ銭湯"を目指す「湯舞音」シリーズの新ブランド。ややハードルが高いとされがちなアウトドアサウナを、誰もが気軽に楽しめる価格とコ