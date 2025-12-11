Only-No(オンリーノ)が運営する完全個室ヘッドスパ専門店「Rabbicour（ラビクール）」は11月19日から、季節限定の没入演出「Mirage Christmas Series（ミラージュ クリスマス シリーズ）」を、銀座店と東京店で開始した。銀座店 店内同企画は、12月3日に発表したヘッドスパ専門店「Rabbicour」の新概念「イマーシブウェルネス」を空間として具現化する初の試み。光、香り、音、温度、そして包まれる感触を重ね合わせることで、「異