モンマルシェ12月4日、フードブランド「野菜をMOTTO」から、お正月の定番料理である「利尻昆布だしの鶏肉と野菜たっぷり柚子香るお雑煮」(756円)を発売した。利尻昆布だしの鶏肉と野菜たっぷり柚子香るお雑煮同商品は、家庭で作るには手間がかかるお雑煮を「もっと手軽に」楽しんでほしいという思いから、3年の試行錯誤を経て開発した。電子レンジで温めるだけで本格的な味わいを提供できる。レトルト処理時の餅の溶解いった課題を