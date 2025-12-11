Image: SANWA SUPPLY 負担はかけたくないもんな。キレイに収めようとしたら、首元がぐにゃり。これきっと良くないよなぁ…。と思いつつも、スマンな狭いから。と押し込んで配線してしまうLANケーブル。身に覚えがある方の心を救済してくれそうな、ちょっと気の利いたアイテム、サンワサプライから出ました。 Image: SANWA SUPPLY