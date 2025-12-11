Nazunaは12月18日〜25日、宿泊者向けクリスマスイベント「心温まるクリスマス体験」を5施設(京都 御所、二条城、椿通、東本願寺、箱根 宮ノ下)にて開催する。心温まるクリスマス体験同イベントは、京都・箱根の町と連携して展開する企画。期間中は、クリスマス限定のオリジナルスイーツや、周辺店舗の協力のもと展開する「まち歩き型ギフト体験」が楽しめる。クリスマス限定オリジナルスイーツには、ウェルカムスイーツとして「サ