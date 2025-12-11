（C）2025 映画「架空の犬と嘘をつく猫」製作委員会 高杉真宙、伊藤万理華、深川麻衣、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ侑大監督が10日、都内で行われた『架空の犬と嘘をつく猫』（2026年１月９日）舞台挨拶付き完成披露上映会に登壇した。『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞にノミネートされた寺地はるな氏の同名小説が原作。弟の死により現実を見なくなった母親をはじめ、家族誰もが“不都合な真実”から目を