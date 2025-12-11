実在する女子児童の写真を基に生成AIで作成された性的画像を所持したとして、名古屋市立小の元教諭=公判中=が12月5日、児童ポルノ禁止法違反の疑いで追起訴されたと報じられている。教員グループが盗撮動画などをSNSで共有していた事件に絡んだもの。AIで作られた性的画像は「性的ディープフェイク」などと呼ばれるが、報道によると、児童ポルノ禁止法が適用されるのは初めてという。児童ポルノ事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた