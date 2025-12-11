ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、飾り台が収納箱にもなる、ディズニーデザイン「コンパクトに置けるおひなさま」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「コンパクトに置けるおひなさま」ミッキーマウス＆ミニーマウス © Disney 価格：15,900円（