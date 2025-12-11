セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』スーパーラージぬいぐるみを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ズートピア２』スーパーラージぬいぐるみ  登場時期：2025年12月5日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、2025年12月5日の公開に