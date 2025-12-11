食楽web グローバルティーカフェの人気ブランド『ゴンチャ』から、2026年の福袋「HAPPINESS BAG 2026」が登場しました。 毎年発売されると即売り切れる人気ぶりで、今年のオンライン販売分はすでに終了とのこと。ですが、2026年1月1日から店頭で数量限定にて販売する予定。気になる方はぜひ予習しておきましょう！ 今年のテーマはフルーツ×お茶 「HAPPINESS BAG 2026」8,200円 今回のテ