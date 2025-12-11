食楽web 今年も12月25日（木）まで、『六本木ヒルズ』でクリスマスマーケットが開催中！19年目を迎える「六本木ヒルズ クリスマスマーケット」は、世界最大ともいわれるドイツ・シュトゥットガルトのクリスマスマーケットを再現した、国内有数の老舗クリスマスマーケット。ドイツのかわいいクリスマス雑貨のほかに、グリューワイン、ソーセージなどの本格的なドイツ料理を楽しむこ