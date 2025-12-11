東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が、「みんなのウェディング」口コミランキング浦安・舞浜エリアにて、7年連続の総合1位を獲得。受賞を記念して、お得な来館特典・成約特典付きの「受賞記念限定ブライダルフェア」を3か月限定で開催されています！ 浦安ブライトンホテル東京ベイ「受賞記念限定ブライダルフェア」 開催期間：2025年12月1日（月）〜2026年3月1日（日）来