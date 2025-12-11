栃木県は１０日、物価高対策など国の経済対策を受けた６７７億円に上る追加の１２月補正予算案を発表しました。 （福田真志 経営管理部次長兼財政課長） 「国の『強い経済』を実現する総合経済対策に呼応して、物価高騰による家計負担の軽減、中小企業者や農業者、医療機関・社会福祉施設等に対する支援を行うとともに、防災・減災・国土強靭化に向けた公共事業の速やかな執行を図るなど、必要な対策を迅速かつ適切に講じるもの