オシキリ食品は12月3日、「ご当地納豆 セット」をテストマーケティングとして楽天市場にて発売した。「ご当地納豆 セット」同商品は、北海道各地で栽培されている大豆の特色を活かした6種の納豆を食べ比べできるセット。「北海道 空知納豆」は、空知地区産のつるむすめ大豆を使用した極大粒。たれは、かつお風味となっている。「北海道 中標津納豆」は、中標津産ゆきほまれ大豆を使用している。たれには北海道ならではの鮭節を使っ