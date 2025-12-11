Only-Noが運営する完全個室のヘッドスパ専門店「Rabbicour(ラビクール)」はこのほど、新しい癒しの概念として「イマーシブウェルネス」を提唱した。「イマーシブヘッドスパ」Rabbicourは、"癒しを冒険する旅"をコンセプトに、視覚・聴覚・嗅覚・触覚・温度感といった五感のすべてを使い、"絶景のような癒し"の創造を目指すヘッドスパブランド。今回提唱した同概念は、没入(Immersive)とウェルネス(Wellness)を融合させるという新し