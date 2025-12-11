「Fry to Fly Project」(事務局=日揮ホールディングス)はこのほど、東京都と共に3年間にわたり取り組む廃食用油回収促進プロジェクト「Tokyo Fry to Fly Project〜油で空飛ぶ大作戦〜」の活動を報告した。「Tokyo Fry to Fly Project」キービジュアル○家庭から出る廃食用油を原料に持続可能な航空燃料SAFを製造へ「Fry to Fly Project」は、家庭や店舗などで使用済みとなった食用油(廃食用油)を原料とする持続可能な航空燃料SAF(S