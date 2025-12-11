mozo ワンダーシティは12月19日、コスメ・美容サイト「@cosme」がプロデュースするコスメセレクトショップ「@cosme STORE」をオープンする。「@cosme STORE」イメージ同店では、プチプラからデパコスまで様々なコスメをセルフで試せるほか、人気のコスメを売れ筋ランキング形式で紹介。スタッフによるカウンセリングも行う。取扱いブランドは、クレ・ド・ポーボーテ、SHISEIDO、INOUI、KANEBO、DECORTE、雪肌精BLUE、TAKAMI、The O