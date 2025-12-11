PRIMEは12月2日、不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」が実施した「業者利用時のトラブル実態」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は11月、不用品回収業者を利用した経験のある男女500名を対象に行われた。不用品回収業者に依頼した理由は?まず、不用品回収を依頼した理由を尋ねたところ、最も多かったのは「引越しに伴う片付けのため」(48.9%)であった。次いで「大型家具・家電を自分では処分できなかったため」(38.1