イオンレイクタウンは12月19日〜25日、世界のチーズグルメを楽しむグルメイベント「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」を初開催する。時間は12：00〜20：00。世界のピザ同イベントは、「冬を楽しむ世界のチーズグルメ」がテーマのクリスマスマーケット。チーズ消費額は、集計年によって多少のばらつきはあるが、埼玉県は過去にチーズ消費額で全国一位を獲得するなど、毎年トップクラスのチーズ消費量・消費額を誇ってい