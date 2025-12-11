カドフジは2026年1月24日、「わらび餅専門店門藤(かどふじ)伊東店」をグランドオープンする。完成店舗イメージ図同店では、とろけるような食感を、風味の違う三種のきな粉で味わえる本わらび餅「大筥ぜいみ(おおばこぜいみ)」を販売する。商品名は「とろけるように柔らかい美味しい菓子」を意味する「脆味(ぜいみ)」から由来している。大筥ぜいみ3種のきな粉(深煎り・黒ゴマ・ふくゆたか)そのほか、新感覚のわらび餅ドリンク「