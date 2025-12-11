伊東市は12月20日、「第28回とっておき冬花火大会＆冬のよさこいソーズラ祭り」を開催する。とっておき冬花火大会「冬のよさこいソーズラ祭り」は、「"まち"がステージ」を合言葉に、踊り子たちが個性的な衣装や振り付けで舞を披露する祭り。15時40分から松川藤の広場、16時00分からなぎさ公園にて開催する。よさこいソーズラ祭り「とっておき冬花火大会」は、伊東温泉の一年を締めくくる冬の夜空大会。20時30分から、なぎさ公園や