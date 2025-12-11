デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)、リコージャパン北海道支社、マネーフォワードの三社は、11月28日付で、北海道函館市道南地区のDX推進に関する包括連携協定を締結した。左から：マネーフォワード小室氏、リコージャパン国松氏、DIT成田氏近年、デジタル技術の進展に伴う生産性向上が企業活動に不可欠な一方、北海道の道南地区の中小企業では専門人材やノウハウ不足によりデジタル化が遅れている現状があるという