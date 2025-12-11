ビザ・ワールドワイド・ジャパンは12月10日、メディア向けに2025年の取り組みと2026年に提供予定のキャンペーンについて説明した。大阪で実施したタッチ決済を中心とした還元キャンペーンが成功を収めたことから、2026年には同様の取り組みを全国に拡大する方針を示した。また、エージェントAIが新たな購買・決済体験を創出する「エージェンティックコマース」についても、日本での導入に向けた取り組みを進める考えを表明した。20