Aiは12月、「San-ai Resort(サンアイリゾート)」から「ヨガ・アクティブウェア」を、サンアイリゾート公式WEB SHOPおよび一部店舗、外部ECサイトにて発売する。水陸両用ヨガウェア(着用例)同商品は、屋内・屋外のほか、水辺のアクティブシーンでも着用できる、水陸両用のマルチウェア。主なアイテムは、ラッシュパーカー、トップス、ブラトップ、レギンス、ロングパンツで、価格帯は8,690円〜1万4,190円となっている。ブラトップに